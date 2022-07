Nell'ultimo mese si è parlato tanto di, con i botta e risposta tra il suo agente. Ieri, dopo l'allenamento del Napoli a Dimaro, c'è stato l'incontro tra i due. Lo stesso procuratore ha parlato ai microfoni di SportMediaset:- "Con il mister c'è un un buon rapporto. Abbiamo fatto una chiacchierata dove abbiamo chiarito un po' di cose e riappacificato. Va tutto bene ed è tutto sereno. Preferisco sempre gli incontri da vicino, così da chiarire, proseguire e lavorare meglio. Ma comunque, a parte il botta e risposta, con il mister c'è un buon rapporto e zero problemi. Non si è rotto niente, altrimenti ci saremmo comportati diversamente".- "È stato un momento del calciatore un po' così, ci sta che nel finale di stagione sia stanco e vivendo male la situazione possa esternare il suo pensiero che magari in quel momento è così ma poi passa. Non si è rotto niente".- "Se Politano dovesse restare a Napoli lo farebbe con la testa giusta, con la voglia giusta, l'entusiasmo giusto e per essere un'arma in più per la squadra. Stiamo parlando con altri club, al Napoli qualche richiesta è arrivata ma non è matura per ciò che chiede il Napoli. Politano è in uno dei club migliori d'Italia e se dovesse restare a Napoli ci sarebbero zero problemi. 20 milioni? La valutazione è una cosa, poi ci sono le trattative, il valore reale del mercato e le situazioni di vita".- C'è una squadra italiana su Politano e un paio estere. Il Milan? Non facciamo nomi, non è corretto. Gattuso è un estimatore di Politano, ma oggi non è detto che debba andare via per forza. Magari resta a Napoli e tra due mesi si renderà conto di aver fatto la scelta migliore e sarà contentissimo. Castillejo non c'entra niente, non preclude Politano. Io faccio fare al destino, mi spingo a fare il mio lavoro fino in fondo".