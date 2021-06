. Matteoci ha provato e sperato fino all’ultimo secondo di scorgere il suo nome in quella lista di 26 azzurri scelti dal ct Robertoper Euro2020. Prima era stato inserito neipapabili ma poi il suo sogno si è infranto. L’avventura degli azzurri partirà allecon, gara inaugurale, proprio all’Olimpico, nella sua amata, ma il giocatore delè uno dei grandi esclusi. Nonostante ciò è pronto a tifare, a gridare e ad esultare davanti alla tv per i suoi compagni, coloro con i quali ha accarezzato l’idea di disputare questa competizione da protagonista e per quei colori che ha indossato con orgoglio sul petto.Si è messo in luce grazie al suo talento con ilin B nel 2013, poi la scalata con ilclub con il quale ha esordito in Serie A. Ottimi campionati quelli disputati in Emilia, determinante nella stagione 2017-18, 10 gol realizzati che hanno aiutato il Sassuolo a restare in A. La stagione seguente poi ha stuzzicato l’interesse dell’Inter che ha deciso di acquistarlo, tutto fatto dunque per il grande salto. Purtroppo le cose non sono andate nel migliore dei modi, in 48 gare ha segnato 6 gol.In questa stagione l’ex neroverde ha giocato nel 4-2-3-1 di Rino Gattuso ben 37 partite in Serie A con il Napoli e siglato 9 reti. Ha battuto la concorrenza non di certo di un giocatore semplice, vale a dire, “El Chucky” Hirving. Con il sacrificio e con una tenacia invidiabile ha scalzato il posto al messicano e si è guadagnato una maglia da titolare., persa soltanto all’ultima di campionato, una beffa. Politano dunque poteva essere un giocatore importante per la Nazionale italiana visto che Mancini punta sul 4-3-3 per far divertire i tifosi italiani. Al suo posto il tecnico di Jesi ha deciso di portare Federicoil quale con la Juventus non ha segnato nemmeno un gol in questa stagione. Non pochi i rumors che sono girati e le insistenti voci sulla scelta del mister azzurro all’uscita della lista dei convocati per l’Europeo. Di certo Politano si ritrova “a bocca asciutta” e quindi non può che essere deluso dopo aver dato tanto quest’anno, dopo essersi impegnato giorno dopo giorno, anche per aggiudicarsi la maglia azzurra.