Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport: "Differenze tra Conte e Gattuso? Non tante, entrambi mettono l'anima nel loro lavoro. Conte va per le lunghe, Gattuso ha intensità. Il nostro obiettivo è l'Europa".



SULL'EUROPEO - "La Nazionale è un mio obiettivo, avrò un anno in più per dimostrare a Mancini di meritare l'Azzurro".