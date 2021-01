Arek Milik ha ancora qualche settimana per trovare una nuova squadra, altrimenti dovrà rinunciare ai prossimi Europei. Con il Napoli vive una situazione da separato in casa, è fuori rosa e così c'è fretta per scegliere una destinazione diversa. Ma De Laurentiis non molla, vuole almeno 15 milioni, cifra che in questo momento nessuno è disposto ad offrire. Il presidente della Federazione polacca, Marek Kozminski, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal Messaggero:



LA SITUAZIONE - "La nostra Nazionale ha bisogno di lui. È da tanto che sta vivendo questa situazione scomoda e davvero spiacevole. Ci sarebbero mille cose da dire… Un giorno si parla di Juve, un altro di Atletico e di Olympique Marsiglia. Noi siamo alla finestra e in attesa di una risoluzione, perché il rischio di perdere l’Europeo è grande".



MILIK FERMO - "Restare fermo un anno sarebbe una follia. Lui può dare ancora tanto alla Nazionale, ma con il tempo sta perdendo la condizione fisica. In occasione delle ultime convocazioni, lo abbiamo visto peggiorato. Parliamo di un giocatore forte, sano, con classe: ma che ha bisogno di tornare ad allenarsi e soprattutto di giocare. Più che un calciatore adesso sembra un pensionato".