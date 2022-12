Il Belgio deve raccogliere i cocci dopo il fallimento registrato nella spedizione in Qatar: le parole di De Bruyne, che ha definito il gruppo troppo vecchio per puntare alla vittoria finale, hanno scatenato le reazioni pubbliche e private di Vertonghen e Alderweireld, con episodi disdicevoli come l'accenno di rissa sedato da Lukaku negli spogliatoi. Intanto, il ct Roberto Martinez ha deciso di farsi da parte.



DOV'E' IL GRUPPO? - Il Belgio si è sciolto come neve al sole e non è riuscito a battere una modesta Croazia anche per via degli errori sotto porta di Lukaku. Al momento di rientrare a casa, 5 giocatori hanno deciso di non volare con il resto del gruppo ma di rientrare separatamente dagli altri. Secondo Het Laatste Nieuws, si tratterebbe di Thomas Meunier, Axel Witsel, Jeremy Doku, Lois Openda e dell'ex Bologna Arthur Theate.