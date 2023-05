Nel giorno in cui inizia la fase nazionale dei playoff di Serie C, iniziano ad arrivare importanti intorno alla situazione Pordenone, con la squadra pronta a scendere in campo per la partita di andata contro il Lecco, mentre è stata presentata, mercoledì 24 maggio, istanza di fallimento per la società del presidente Mauro Lovisa. Come riporta l’edizione odierna de Il Gazzettino nella sua edizione locale di Pordenone, intorno al club neroverde si è messa in moto la macchina della politica con Claudio Lotito e Urbano Cairo - patron di Lazio e Torino - pronti ad aiutare il club - ed il presidente Lovisa - per risollevarlo dall'attuale situazione.