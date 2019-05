Il Pordenone ha definito due aspetti fondamentali per il prossimo suo primo campionato in Serie A: l'allenatore Attilio Tesser ha rinnovato il contratto fino al 2021, lo stadio in cui giocherà sarà la Dacia Arena di Udine. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a breve rinnoverà il contratto fino al 2022 il difensore Alberto Barison.