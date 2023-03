Il Pordenone Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a mister Mirko Stefani. La Società ha individuato in Stefani, storico capitano del Pordenone con 166 presenze in 7 campionati fra Serie C e B (dall’annata 2015/16 alla 2021/22) e sino a oggi mister dell’Under 17 neroverde, il miglior profilo per iniziare un nuovo percorso.