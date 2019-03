Sergio Conceicao, tecnico del Porto, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo contro la Roma negli ottavi di Champions League. Ecco le parole dell'ex calciatore della Lazio: "Buonasera a tutti, la partita è stata fantastica da parte della mia squadra, devo complimentarmi con tutti i giocatori per la preparazione in termini strategici, anche pensando ad una possibile alterazione del modulo in corso. Volevo creare occasioni e vincere, ma abbiamo capito bene cosa fare quando non avevamo il pallone. Grazie, buonasera a tutti".