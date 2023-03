L’Inter e arrivata a Oporto con due risultati su tre a disposizione: se vince o pareggia contro la squadra di Conceiçao è ai quarti di Champions. I nerazzurri ripartono dal gol di Lukaku tre settimane fa a San Siro. Nel mezzo due sconfitte con Bologna e Spezia e la vittoria con il Lecce, il Napoli che è volato a +18 e Simone Inzaghi criticato dai tifosi.



La gara col Porto rappresenta una tappa importante per la stagione dei nerazzurri, Inzaghi non avrà a disposizione Gosens ma a sinistra torna Dimarco, Skriniar dovrebbe recuperare per la panchina con Darmian, Acerbi e Bastoni dal primo minuto. Davanti si va verso la coppia Lautaro-Dzeko con Lukaku pronto a subentrare. Conceiçao è senza Joao Mario (solo omonimo dell’ex nerazzurro) che si è fatto male nell’ultima di campionato, al suo posto dovrebbe giocare Pepê; fuori anche Otavio squalificato, in attacco torna titolare Taremi che era entrato negli ultimi 20 minuti nella vittoria di quattro giorni fa con l’Estoril. La partita sarà visibile su Canale 5, su Sky Sport Uno e 252 e in streaming su Sky Go e Mediaset Infinity.



Probabili formazioni:

Porto (4-4-2): D. Costa, Pepê, Pepe, Marcano, Zaidu; A. Franco, Eustaquio, Uribe, Galeno; Taremi, T. Martinez. All.: Conceiçao.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.