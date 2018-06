André Silva, attaccante del Milan e del Portogallo, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il Marocco: "Non siamo noi i favoriti per la vittoria del Mondiale. Marocco? Ha molti giocatori che sono nati in Europa e la partita con l'Iran avrebbe potuto essere diversa. Sarà dura, alla partita inaugurale hanno perso solamente nel finale con un autogol. Siamo più forti ma non sarà facile. Benatia? E' un grande giocatore, sappiamo tutti quanto è forte, non a caso gioca alla Juve. Io titolare? Il mister sa se giocherò o no. Ho lavorato ogni giorno e ad ogni allenamento come ogni altro calciatore, tutti vogliono giocare titolari. Accettiamo le sue decisioni ed attendiamo tutti un’opportunità, tutto andrà bene"