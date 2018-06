Bernardo Silva, fantasista del Portogallo, parla dopo il pareggio contro la Spagna, arrivato grazie alla tripletta di Ronaldo: "Com'è andata questa partita? Quando hai in squadra uno come Cristiano Ronaldo tutto è possibile. Quando gioca a questi livelli è irrefrenabile. Bisogna dargli il merito di questo risultato e anche oggi ha dimostrato di essere il miglior calciatore del mondo. Sapevamo che per noi sarebbe stata una partita difficile, e sul campo è andata così. Ma Ronaldo è un grande e alla fine il risultato è stato giusto".