"La nostra è una squadra forte, come il Marocco, ma dobbiamo crescere. Abbiamo fatto bene in fase difensiva, abbiamo giocato bene, ma dobbiamo fare meglio. Dobbiamo fare più possesso palla". Il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos ha analizzato la vittoria per 1 a 0 nella seconda sfida del girone B contro il Marocco.



SU RONALDO - "Cristiano è come il vino. Rispetto agli altri, continua a evolversi nonostante l'età. Conosce se stesso e sa cosa può fare".