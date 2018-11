Il ct del Portogallo Fernando Santos analizza in conferenza stampa il pareggio con l'Italia: "C'è grande soddisfazione, abbiamo dimostrato la qualità del calcio portoghese. Partita molto difficile, soprattutto la prima parte, molto più di quello che pensassi. Abbiamo avuto difficoltà a difenderci, quando non siamo organizzati ci sono difficoltà a costruire gioco. Merito dell'Italia, sapevamo che se avessero avuto il pallino del gioco ci avrebbero chiuso in difesa, come è successo nel primo tempo. C'è anche colpa da parte nostra, conoscevamo i movimenti dell'Italia con Verratti che si abbassa: Cancelo ha avuto problemi e Ruben Neves si è dovuto abbassare tra i cenrali, non abbiamo avuto possesso palla. All'intervallo ho spiegato cosa è successo e nella ripresa siamo cresciuti. Polonia? Faremo una grande partita e vinceremo, dobbiamo avere rispetto dei nostri tifosi. Ultimi minuti? Potevo mettere un giocatore più rapido per vincere, ma il rischio era prendere contropiedi. Danilo ci dava solidità. Italia? Sapevo sarebbe stata una grande partita, è una squadra nuova e questo ci farà crescere. Ronaldo? Fa parte del nostro gruppo, come ha dimostrato con il suo post".