: reattivo sulla punizione di Shaqiri e su Freuler.: salva sulla linea un gol fatto di Freuler, poi fornisce l'assist per il secondo gol di Ramos.il vecchio leone ruggisce nei momenti decisivi, il marchio di fabbrica con il gol del 2-0 è da condottiero vero, tornato al timone. A 40 anni stacca in maniera imperiosa, poi neutralizza gli avanti svizzeri.non sfigura di fianco al condottiero di mille battaglie, Embolo non la vede mai.il vizietto del gol non lo perde mai.: onnipresente, dalla regia all'attacco, e vero direttore d'orchestra. Un maestro a Losail. (dall'81'lavoro oscuro che serve sempre.: l'altro play del Portogallo, si vede poco ma si sente tanto. (dal 73'entra e fa accademia).è dappertutto, canta e porta la croce, un 10 a tutto campo. (dall'87'gli bastano 7' per timbrare il cartellino con uno splendido gol dei suoi, incredibile stia in panchina).sblocca la partita con una perla da bomber di razza, nonostante i soli 21 anni, girata fulminea di sinistro sotto l'incrocio, poi si divora il bis, prima di realizzarlo da centravanti d'area di rigore su assist di Dalot. Sfortunata deviazione sul gol svizzero, firma il tris con un delizioso pallonetto che gli regala una serata storica (dal 73': si vede in occasione di un gol annullato per fuorigioco netto, poca gioia per lui. L'epoca sta cambiando).trappa e dribbla, allunga e scatta, fornisce due assist a Ramos ed esce. Altro che Simeone. (dal 73'amministra e cerca gloria).All.si prende la responsabilità di tenere fuori Ronaldo e la tripletta del sostituto Ramos lo premia, così come la prestazione della squadra. Mossa da maestro, con questa tecnica e questi interpreti il suo Portogallo può arrivare in fondo.@AleDigio89