Il Portogallo vuole la rivincita contro l’Uruguay che lo ha eliminato negli ottavi a Russia 2018, l'obiettivo è dare continuità al successo contro il Ghana. I sudamericani cercano la prima vittoria dopo il pareggio all'esordio contro la Corea del Sud. Quello che andrà in scena sarà il quarto confronto ufficiale tra le due squadre. Il bilancio complessivo parla di equilibrio totale, visto che entrambe le squadre si sono imposte in un’occasione ed una terza partita si è chiusa sul risultato di parità.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

La partita tra Portogallo e Uruguay sarà trasmessa alle 20 in diretta tv su Rai 1. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Rai Play oppure sul sito Rainews.it.



PROBABILI FORMAZIONI

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; J. Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; William Carvalho, Ruben Neves; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Ct. Fernando Santos.



Uruguay (4-3-3): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Vecino, Bentancur; De Arrascaeta, Suarez, Nunez. Ct. Diego Alonso.