Per un cantiere impianto telecomunicazioni (fibra) ci vogliono in media 250 giorni solo per le autorizzazioni. Numeri lontani tra loro? Purtroppo numeri parenti tra loro.Anno 2000 (dati Osce): 29 mila euro di reddito medio per un italiano, 32 per un francese, 35 per un tedesco (lavoratori, non cittadini). Venti anni dopo: 30 mila per un italiano, 39 mila per un francese, 42 mila per un tedesco. All'italiano mancano, in proporzione parametrata alla minore velocità dell'economia, circa 4.000 euro. Chi se li è presi? Non le tasse, risposta facile, immediata e sbagliata.. Due mesi di braccio di ferro, venti giorni di crisi conclamata, dissensi sulle cose grosse (per cosa, come e per mano di chi i miliardi Ue) e poi tutto uguale? Per la cronaca: se la battono il Conte tre e il governo istituzionale o del presidente (inteso della Repubblica). Il secondo in rimonta.- Succedeva anche prima che fosse Covid. Ora ci sono, anche alle Poste, le misure anti contagio, una di queste è l'aver spostato la fila, delocalizzato la coda. Prima fila e coda si facevano dentro l'ufficio, ora si fanno fuori delle Poste. Che piova o tiri vento...Dieci minuti? facciamo venti di media. L'intemperia molesta tutti ma l'anziano lo affligge. Ogni giorno questa fila fuori delle Poste da mesi. A tutela dei lavoratori delle Poste e dei clienti-utenti la coda distanziata e la prenotazione. Ma l'impietoso spettacolo dell'anziano/anziana infagottati che si fanno la fila al limite e a rischio della loro tenuta fisica non può essere accettato come normalità. Un'emergenza, ok per le prime settimane e mesi. Ma ora, quasi un anno dopo, una corsia particolare? Un orario dedicato? Un ombrello gentilmente fornito dalle Poste? Una tazza di tè offerta in strada come nei film di catastrofi e guerre? Qualcosa, qualcuno...o sarebbe troppo privilegio per gli anziani?- Possibile non si trovi una frase meno vacua, insignificante e vuota? Possibile non si riesca a dire in maniera meno pigra? Possibile la comunicazione non disponga di altro concetto, altra metafora, altre parole? Più che possibile, reale.