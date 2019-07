. Non è certo un dramma. Il lungo tira e molla sul francese aveva già fatto capire che il Milan si sarebbe defilato. In queste pagine lo abbiamo sempre scritto. A inizio estate avevamo pubblicato una sorta di vademecum per interpretare il mercato del Milan di quest’estate. Uno dei punti chiave era: “”.Appunto. Su Veretout c’era anche la Roma e infatti il francese va alla Roma., non piangeremo certo per Veretout che pure, non neghiamolo, per questo Milan era un ottimo rinforzo a centrocampo. Ma 20 milioni sono 20 milioni e a mio giudizio, come già scritto, c. E’ sempre più fondamentale comprare una seconda. Per assurdo credo che il centrocampo sia il reparto in cui bisogna intervenire di meno. Numericamente il settore è già in abbondanza e “finchè non parte qualcuno non può arrivare nessuno”, giusto per rispolverare un vecchio refrain di qualche anno fa. Sicuramente non tutti gli elementi sono compatibili con le idee tattiche di Giampaolo, ma il problema reale è che hanno tutti ingaggi stellari e qualità che non corrispondono ai loro stipendi. Diventa dunque difficile cederli. Per questo motivo. Sono sicuro che riuscirà a farlo nel migliore dei modi e a costruire una squadra in grado di lottare per il quarto posto con la Lazio. Saranno secondo me proprio i biancocelesti i nostri veri rivali in campionato. A questo proposito ricordo a tutti che FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com