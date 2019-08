Anche Daniele Pradè ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Erik Pulgar:

"Abbiamo fortemente voluto questo giocatore, fin dall'inizio di luglio, e mi dispiace per il Bologna che si sia chiusa così tardi. Non abbiamo pagato l'intera clausola, ma abbiamo garantito al Bologna una percentuale sulla futura rivendita. Pulgar lo abbiamo scelto perché è un calciatore internazionale, ha avuta una grandissima crescita ed ha quello che vogliamo. Pizarro me ne ha parlato talmente tante volte che alla fine glielo ho preso. Tattica? Noi ripartiamo da giocatori forti, una volta che ci sono le personalità di qualità, si può trovare il modo di farli giocare insieme. Commisso mi aveva chiesto giocatori forti e senza tatuaggi, ma credo di averlo accontentato solo a metà con Boateng e Pulagr"