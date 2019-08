Daniele Pradè, dopo la conferenza stampa di Dalbert, ha parlato di mercato:



Stiamo diventando squadra, ma ci vuole un anno di crescita e transizione. Non vogliamo mettere pressione all’allenatore e alla squadra fissando obiettivi, ma siamo ambiziosi. Negli ultimi giorni di mercato se ci sarà un’opportunità di una cosa funzionale al nostro progetto la faremo, sennò no. Non è una questione di spesa, il presidente ci ha dato la massima disponibilità, ma non compreremo tanto per comprare e togliere spazio ai giocatori che abbiamo. La situazione di Simeone è sempre stata borderline e avevamo messo in preventivo di poterlo cedere. Ci guarderemo sicuramente intorno, ma prenderemo qualcuno solo se si creeranno le giuste condizioni. Llorente poteva essere una soluzione ma avrebbe tolto spazio a Vlahovic. De Paul? Non arriva, così state tranquilli. La trattativa non è viva, ho un grandissimo rapporto con i Pozzo, ma per questa stagione non c’è margine per farlo arrivare. Pedro? Ci piace, ma per noi il prezzo, in questo momento è troppo alto. Politano e Raphinha? Perché l’Inter si dovrebbe privare di Politano, o lo Sporting di Raphinha? La nostra linea guida è che non si deve spendere soldi per cose che non ci servono.