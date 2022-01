Fiorentina-Udinese non si gioca, a causa dello stop imposto dall'Asl ai friulani in seguito ai numerosi casi Covid-19. Il ds viola, Daniele Pradè, commenta la vicenda a Sky Sport: "La Fiorentina è una società che rispetta fortemente le regole, ci atteniamo a quello che dice la Lega. Stasera non giochiamo perché l'Udinese ha un focolaio in corso, la salute viene prima di tutto ma spero che venga pubblicato un regolamento con linee precise e chiare per tutti: la Lega ha emesso in giornata un comunicato importante, vedremo cosa succederà in futuro".



MERCATO - "Dovevamo completare due reparti: abbiamo preso un quinto esterno per avere più soluzioni e più freschezza, poi serviva un vice-Vlahovic. Siamo stati bravi a chiudere le trattative in breve tempo. Prossime mosse? Ora dobbiamo pensare ai calciatori che giocano di meno, quelli che vogliono più spazio, e per questo ci occuperemo delle uscite. Noi siamo contenti del nostro percorso, vogliamo alzare l'asticella. La nostra ambizione è quella di vincere più partite possibili, non va bene parlare già ora di Europa: possiamo mettere in difficoltà ogni squadra".



VLAHOVIC - "Su di lui si sono già espressi Commisso e Barone, io non ho nulla da aggiungere".