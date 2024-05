Praet: 'Voglio tornare in Serie A'. E chiama il Torino

ha un sogno:. Il centrocampista belga classe 1994 ha centrato la promozione in Premier League con il, a fine stagione il suo contratto con le Foxes però scadrà e sarà dunque un parametro zero. Diverse possibilità sul tavolo, la preferita è il ritorno in Serie A, dove ha già vestito le maglie di- A svelarlo è lo stesso Praet, in un'intervista concessa a Het Nieuwsblad: "Abbiamo festeggiato due volte, anche se è stato un party modesto al centro sportivo. Questa domenica invece sfileremo per la città con il pullman scoperto".

- "Si tratta comunque di una vittoria e di un premio, ho fatto la mia parte anche se non ho giocato tutti i minuti che avrei voluto. Ho fatto parte della squadra, ma non al 100%, chi giocava ogni partita ha provato sensazioni di euforia diverse dalle mie".- "No, volevo davvero andare in Premier League e ho preso la scelta in tempi rapidi. Ho vissuto anche dei momenti belli. La parte dolorosa sta nel fatto che volevo solo giocare di più. Molto di più. Ora sono alla fine del mio contratto e mi sento pronto per qualcosa di nuovo. Ho 29 anni e fisicamente sono al culmine della carriera. Voglio tornare ad essere importante da qualche altra parte, voglio ritrovare il divertimento nel gioco".

- "No, sicuramente non sono spaventato perché credo di aver già dimostrato abbastanza il mio valore. Però ci sono domande di fronte alle quali vorresti una risposta rapida. Stanno già accadendo diverse cose, devo solo essere paziente, ci sono anche dei club che non conoscono bene quale sarà il loro budget".- "Ce n'è una?. Ho giocato tre anni alla Sampdoria e uno al Torino, i miei migliori anni all'estero. La tattica che c'è in Italia mi attira moltissimo, quest'anno ho avuto un tecnico italiano come Maresca, mi ha impressionato. I giocatori inglesi dicono di non aver mai imparato così tanto., dove mi sono sempre trovato bene".

- "Mi hanno cercato nuovamente, ma il ritorno non è mai accaduto. Al Leicester pensavano fossi troppo bravo, utile e versatile per lasciarmi andare a buon mercato. Non sono polemico, né uno che spinge per trasferirsi, ma".- "No, non ancora. Sono aperto a ogni Paese in Europa, ma ribadisco che l'Italia sarebbe in vantaggio anche sul Belgio. Ora tutta la mia attenzione andrà sul trovare il giusto club, sono realista nel sapere che le squadre di fascia top non verranno improvvisamente a prendermi. Ma se finisco magari in una fascia media posso anche diventarne un pioniere".