Nel pomeriggio di ieri Fabio Tucciariello, 39 anni, tifoso della Vultur Rionero, squadra di Eccellenza in Basilicata, è morto dopo essere stato investito da un’auto su cui viaggiavano dei tifosi del Melfi, altro club dell’Eccellenza lucana, storicamente rivale della Vultur. Nello scontro è rimasta ferita anche una terza persona, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Potenza. Oggi il Prefetto del capoluogo lucano si è espresso sulla vicenda confermando la premeditazione dell'agguato.



"RITIRATE I CLUB!"​ - "Le squadre si devono impegnare a isolare i tifosi violenti - ha sottolineato il Prefetto Vardé suggerendo la possibilità di ritirare le due squadre dal camionato -. Si è trattato di un agguato premeditato: un episodio gravissimo e inaudito. ​Stamattina è stato valutato di dare una risposta per isolare i tifosi violenti, perché evidentemente non bastano i servizi di ordine pubblico. Il fatto non si è verificato in prossimità di uno stadio né tra le tifoserie di due squadre che si sarebbero dovute affrontare ieri. Sono stati intensificati al massimo i servizi di vigilanza e di controllo del territorio e sarà valutata caso per caso, partita per partita, la possibilità di vietare le prossime trasferte delle due tifoserie”.



IL PRESIDENTE DELLA VULTUR SI OPPONE - Sulla possibilità di ritirare le due squadre dal campionato il presidente della Vultur Rionero, Mario Grande ha ribadito che: "​Le società sono parte lesa, in questi casi: sono azioni che danneggiano il nostro lavoro. Escludo il ritiro della squadra dal campionato, perché ci sono tanti sacrifici da parte delle società, che non possono essere vanificati in questo modo. Andremo avanti, cercando di fare ancora di più per sensibilizzare tutti a uno sport sano".