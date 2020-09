I rossoneri tornano in campo 47 giorni dopo l'ultima uscita ufficiale, il 3-0 sul Cagliari nella 38° giornata dello scorso campionato, e 644 giorni dopo l'ultima apparizione continentale, il 3-1 subito ad Atene nel dicembre 2018.Pioli deve fare a meno di Rebic (squalificato), Leao (in quarantena), Conti e Romagnoli (infortunati), ma può contare sull'apporto di Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto. Alle sue spalle, nel tridente d'attacco, ecco Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers. In panchina anche i tre nuovi acquisti Tatarusanu, Tonali e Brahim Diaz.Primo incrocio tra Milan e Shamrock Rovers. Nei due precedenti contro squadre irlandesi, i rossoneri hanno collezionato una vittoria e un pareggio, frutto della doppia sfida contro l'Athlone Town nella Coppa Uefa del 1975-1976. In generale, sono cinque le vittorie italiane in sei incroci contro formazioni irlandesi: l'ultimo confronto risale al 2010-2011, con la doppia vittoria della Juve proprrio sullo Shamrock Rovers. Negativo l'esordio stagionale del Milan nelle ultime due stagioni: doppio ko contro Napoli e Udinese. Mai, nella loro storia, i rossoneri hanno fallito la prima gara per tre stagioni consecutive.Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, Byrne, Farrugia; Greene, Burke. A disposizione: Pohls, Kavanagh, Marshall, Watts, Callan, Williams, Oluwa. Allenatore: Bradley.G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, Duarte, Laxalt, Tonali, Brahim Díaz, Krunic, Colombo. Allenatore: Pioli.Calhanoglu pericolosissimo su calcio di punizione: il destro del turco viene deviato in angolo da Mannus.Bravo Ibrahimovic a difendere il pallone e conquistare una punizione al limite dell'area sul lato cortoCalhanoglu show con un tentativo di rovesciata. La palla arriva poi a Calabria, che riceve da Castillejo e ci prova con un destro preciso: vola Mannus e devia in angolo.Milan avanti 1-0 grazie al gol di Ibrahimovic. Rossoneri pericolosi anche con Castillejo e Calhanoglu, ma da sottolineare anche i due interventi di Donnarumma su Greene.Cross dalla sinistra per Finn: il suo colpo di testa viene bloccato facilmente da Donnarumma.Milan vicino al bis: Theo mette al centro un pallone complicato, Calabria cerca il mancino ma viene murato. Ci prova poi Ibra: palla alta.Ancora Milan: Ibra serve Calhanoglu di testa, il turco calcia di controbalzo ma la palla termina alta.Milan pericoloso con Theo Hernandez: cross di Ibrahimovic dalla destra, il francese ci prova al volo con il mancino ma non centra la porta.Nulla da fare sul corner degli irlandesi.Risponde lo Shamrock: Greene supera Gabbia e calcia da posizione defilata, bravo Donnarumma a deviare in angolo.Subito Milan vicino al bis: cross di Ibra per Castillejo, che con lo scavetto supera Mannus ma non McEneff.Ancora Milan: Ibra serve Calhanoglu, che calcia dal limite ma il tiro viene respinto dalla difesa irlandese.Destro di Calhanoglu dalla bandierina, Burke spazza via.Castillejo serve Calabria, Byrne chiude in angolo.Batte Calhanoglu, Grace allontana.Fallo ai danni di Theo sulla trequarti, punizione per il Milan.Risponde il Milan: Calabria trovaIbrahimovic, il cross dello svedese attraversa tutta l'area e arriva sui piedi di Saelemaekers. Il belga serve Theo Hernandez, ma il sinistro del francese viene respinto.Si fanno vedere i padroni di casa: Burke trova Greene in verticale, il suo sinistro a incrociare viene respinto da Donnarumma, bravo con in tuffo.Punizione di Calhanoglu dalla trequarti: colpisce Ibra di testa, ma è poco preciso.Ibrahimovic cerca il cambio di campo per Castillejo: palla lunga, Castillejo non ci arriva.Nessuna occasione sul corner: i rossoneri restano comunque in zona offensiva.Ibrahimovic cerca con l'esterno Theo Hernandez: chiude Lopes, sarà corner per il Milan.Si fa vedere subito il Milan: Calhanoglu serve Saelemaeksers, che cerca il destro ma colpisce malissimo.Si parte!