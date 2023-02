In Premier League è tempo della partita più attesa dell’anno. Arsenal-Manchester City ci dirà di più di chi tra l’allievo Arteta e il maestro Guardiola potrà allungare le mani sul titolo. Gunners e Citizens sono a tre punti di distanza con i londinesi, primi, e con una gara in meno ancora da giocare. Martinelli e compagni però arrivano al big match nel peggiore dei modi: per la prima volta in stagione hanno raccolto 0 vittorie in 2 gare e intravedono negli specchietti l’arrivo dei campioni in carica.



Per ribadire la propria leadership e anzi allungare in vetta, l’Arsenal dovrà sfatare il tabù City, sempre vincente negli ultimi 10 scontri diretti in campionato e trionfante anche nel recente scontro in FA Cup. C'è Haaland, dovrebbe essere titolare invece, per la prima volta, Jorginho. Nonostante la Champions League in contemporanea, tutti gli occhi degli appassionati di calcio saranno con ogni probabilità all'Emirates. Ci si gioca una buona fetta della Premier League.