Dulcis in fundo. La 18esima giornata di Premier League si chiude con il piatto forte, il posticipo di lusso in scena a Stamford Bridge, Londra, tra il Chelsea di Graham Potter e il Manchester City di Pep Guardiola, due squadre che erano partite con lo stesso obiettivo ma che ora lottano per scopi ben diversi: i Blues hanno vinto solo una volta nelle ultime sei giornate e sono sprofondati al decimo posto, a -10 dalla zona Champions e a -19 dall'Arsenal capolista, quindi necessitano dei tre punti per provare a rimettere nel mirino l'Europa, mentre i Citizens sono secondi e possono portarsi con una vittoria a -5 dalla vetta. Occhio allo scatenato Erling Haaland, autore fino a qui di 21 gol, e siamo solo all'ultima del girone d'andata (il City ha anche una gara in meno).