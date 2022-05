Domenica 22 maggio con le gare tutte in programma per le 17:00 si chiude la Premier League, che come la Serie A ha ancora due squadre in lotta per il titolo. Il Manchester City ha un solo punto di vantaggio sul Liverpool, oltre ad una migliore differenza reti che permetterebbe agli uomini di Guardiola di laurearsi campioni d'Inghilterra anche in caso di arrivo a pari punti con i Reds. I Citizens possono gestire una situazione che li vede nettamente favoriti a quota 1,15 sulla lavagna antepost, mentre Klopp cerca un altro tassello verso il Triplete (il 28 maggio c'è la finale di Champions contro il Real Madrid) ma la rimonta in campionato vale quota 6,00. Del resto il Manchester City difficilmente fallirà il segno 1 contro l'Aston Villa, proposto a quota 1,17. Da parte sua il Liverpool deve battere il Wolverhampton, magari con una goleada, e anche in questo caso l'«1» è probabile a quota 1,19. Se il Chelsea è già sicuro di giocare la prossima Champions League (al di là del verdetto del recupero con il Leicester), Tottenham e Arsenal sono in lizza per il quarto posto, con gli Spurs che sono chiamati a difendere i due punti in più rispetto ai Gunners. Anche in questo caso sarà decisiva l'ultima giornata della Premier League e Antonio Conte per non guardarsi alle spalle deve vincere in casa del Norwich, ultimo in classifica e già retrocesso in Championship. Per i quotisti di Betaland il Tottenham è favorito con il «2» a quota 1,23, mentre il successo dell'Arsenal contro l'Everton è a quota 1,54. Ambizioni meno nobili per il Manchester United di Cristiano Ronaldo in lotta con il West Ham per l'Europa League. Due i punti di vantaggio dei Red Devils, che però devono affrontare il Crystal Palace cercando un segno «2» a quota 2,28.