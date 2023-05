La 34ª giornata di Premier League si chiude con il botto: è derby di Londra all'Emirates Stadium. Alle 21 l'Arsenal ospita il Chelsea in una partita delicatissima. Da una parte le ambizioni dei Gunners di Arteta, che dopo quattro partite senza successo (3 pareggi e 1 sconfitta) vuole tornare alla vittoria per scavalcare almeno momentaneamente in vetta il Manchester City, che ha però due partite in meno.



Dall'altra parte i Blues di Lampard in caduta libera, nessuna vittoria nelle ultime otto partite tra campionato e Champions League (6 sconfitte e 2 pareggi) e un 12° posto con soli 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.