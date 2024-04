Premier League: Chelsea-Everton LIVE alle 21

32 minuti fa



Non solo Serie A, in campo questa sera anche la Premier League, con il posticipo della 33esima giornata in scena nel Monday Night. A Londra, stadio Stamford Bridge, il deludente Chelsea di Mauricio Pochettino, alla rincorsa disperata di un posto in Europa, almeno in Conference League, riceve a partire dalle 21 l'Everton di Sean Dyche, pericolante a soli due punti dalla zona retrocessione dopo gli otto punti di penalizzazione inferti dall'FA per aver violato le regole di sostenibilità del campionato inglese.