Dure presa di posizione da parte della Football Association in Inghilterra. In Premier League infatti, in attesa delle novità in merito alla presenza degli spettatori sugli spalti con green pass o meno, la Federazione ha stabilito che entro il primo di ottobre 2021 giocatori e staff dovranno aver ricevuto la doppia dose di vaccino in maniera obbligatoria, anche se per il momento solo due club hanno adempiuto totalmente all'iter previsto.



PRESA DI POSIZIONE UFFICIALE - Presa di posizione ufficiale, dunque: tutti i giocatori e lo staff che faranno parte del campionato 2021/22, con inizio a metà agosto, dovranno avere ricevuto la doppia dose di vaccino. Chi tra giocatori e staff non ha ricevuto almeno la prima dose dovrà farlo entro le prossime due settimane: alcuni calciatori potrebbero richiedere l'esenzione, anche se non è ancora stata fornita un'indicazione chiara sull'eventualità e le modalità.



CONSEGUENZE SUL MERCATO - Sicuramente questo tipo di scelta potrebbe provocare delle conseguenze anche sul mercato dei club di Premier: l'obbligo di vaccino potrebbe diventare un'arma in mano di giocatori e soprattutto agenti, per forzare la mano in caso di volontà di addio.