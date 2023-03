La Premier League, quest'anno, sta dando spettacolo. Arsenal e City sono a due punti di differenza e si preavvisa un finale di stagione scoppiettante. Chi vincerà alla fine?



IL RISULTATO - Il supercomputer di bettingexpert ha dato il suo verdetto sulla classifica finale. Una buona notizia per i Gunners in quanto sono proiettati a vincere il loro primo titolo dopo 19 anni. Prevede che, gli uomini di Mikel Arteta finiranno con quattro punti di vantaggio sui campioni in carica del Manchester City. Nel frattempo, la corsa per le prime quattro è destinata a essere sul filo del rasoio, soprattutto tra Newcastle e Tottenham. Stesso discorso per quanto riguarda il fondo della classifica. Mentre ci dirigiamo verso gli ultimi mesi della campagna, con soli sei punti che separano il 12 ° e il 19 °, potrebbero essere tre squadre a finire nella temuta zona retrocessione. Però, il supercomputer ha detto la sua: Southampton, Bournemouth ed Everton. Wolves, Nottingham Forest e Leeds sono destinate a salvarsi, nonostante non raggiungano i 40 punti.