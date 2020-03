Al momento è solo un'ipotesi, ma la situazione va monitorata con attenzione. ​Secondo quanto scrive oggi il Telegraph, Premier League, Football Association e English Football League stanno valutando la possibilità di giocare le partite a porte chiuse, se la situazione legata al coronavirus in Inghilterra precipitasse. Il calcio inglese è pronto a fare la sua parte e a rispettare gli ordini del Governo, che al momento non ha vietato eventi di massa come è successo in Francia e in Svizzera, dove il campionato è stato addirittura sospeso fino al 23 marzo.



POSSIBILITA' - Se arrivasse l'imput dal'alto di una sospesione dei match "nelle due settimane", le partite con ogni probabilità verranno posticipate e riprogrammate, se invece i provvedimenti supereranno i 14 giorni Premier League, Football Association e English Football League si sono dette disponibile a giocare senza tifosi. La salute prima di tutto.