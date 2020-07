Ultimo giro per la Premier League e ancora tanti verdetti da dare. Alle 17 oggi in campo tutto il massimo campionato britannico per la 38esima e conclusiva giornata.



Il Liverpool già campione è ospite del Newcastle e il Manchester City secondo affronta il Norwich ultimo e retrocesso.



Gli occhi sono tutti puntati sulla corsa Champions League, con tre squadre raccolte in un punto a giocarsi i due slot disponibili: è scontro diretto tra Leicester (quinto a 62 punti) e Manchester United (terzo a 63), mentre il Chelsea (a pari punti con i Red Devils) affronta i Wolves sesti e obbligati a difendere il sesto posto (Europa League) dagli assalti del Tottenham, impegnato in casa del Crystal Palace.



Attenzione anche alla sfida a distanza per la salvezza tra Watford e Aston Villa, entrambi in trasferta rispettivamente con Arsenal e West Ham, con il Bournemouth aggrappato alle ultime speranze di rimonta in casa dell'Everton.



Chiudono il programma Burnley-Brighton e Southampton-Sheffield United.