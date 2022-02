Prende il via oggi la 26esima giornata di Premier League con ben 8 partite in campo.Alle 13.30 apre il Newcastle del fondo Pif che si sta tirando fuori dalla zona retrocessione e ha all'attivo 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 gare, ma che va in trasferta sul campo del West Ham che è ancora in lotta per un piazzamento Champions nonostante non stia attraversando un periodo positivo con 1 sola vittoria nelle ultime 4 gare.Alle 16 tutti in campo con il Liverpool eurorivale dell'Inter che deve difendere il secondo posto e ospita ad Anfield un Norwich precipitato in zona retrocessione. Il Chelsea di Lukaku ha ritrovato la vittoria nell'ultima giornata, ma questa è l'unica vittoria nelle ultime 5 gare e in casa del Crystal Palace (in serie negativa da tempo) proverà a blindare il terzo posto con un occhio alla Champions di mercoledì contro il Lille. Anche l'Arsenal è in ripresa nonstante le battute d'arresto contro City e Burnley e oggi, all'Emirates contro il Brentford non può fallire per rimanere agganciato al treno per un piazzamento Champions. Chiude il programma delle 16 Southampton-Everton, Brighton-Burnley e Aston Villa-Watford, gare importanti nella corsa per non retrocedere.Alle 18.30, infine, il big match di giornata vedrà la capolista indiscussa Manchester City ospitare all'Etihad Stadium il Tottenham di Antonio Conte precipitato a -9 dal quarto posto in virtù delle ultime tre sconfitte in tre gare.