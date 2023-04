La 31esima giornata di Premier League è pronta ad andare in archivio col posticipo del Monday Night tra Leeds e Liverpool. Una sfida molto delicata per i padroni di casa in chiave salvezza, desiderosi di riscattare anche il pesante 1-5 per mano del Crystal Palace nell'ultimo turno, mentre i Reds, reduci da due pari consecutivi e a secco di vittorie dal 5 marzo scorso, possono ancora coltivare il sogno di agganciare il quinto posto del Tottenham in caso di ritorno ai 3 punti.