Newcastle-Manchester City (calcio d'inizio alle ore 13.30) apre la quattordicesima giornata di campionato nella Premier League inglese. Senza Aguero, i campioni in carica allenati da Guardiola devono vincere per non perdere ulteriore terreno dal Liverpool, primo in classifica a +9 e in campo alle 16 contro il Brighton ad Anfield.



Allo stesso orario, oltre a Burnley-Crystal Palace, turni casalinghi per il Chelsea di Lampard e il Tottenham di Mourinho rispettivamente contro West Ham e Bournemouth.

Poi alle ore 18.30 si gioca Southampton-Watford. Domenica pomeriggio a Norwich scende in campo l'Arsenal, con Ljungberg in panchina al posto dell'esonerato Emery.