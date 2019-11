West Ham-Tottenham (calcio d'inizio alle ore 13.30) apre la 13esima giornata di campionato nella Premier League inglese. Buona la prima per Josè Mourinho: all'Olympic Stadium, infatti, il Tottenham vince 3-1 il derby contro il West Ham nell'esordio dello Special One sulla panchina degli Spurs. Nel primo tempo è Son il grande protagonista: gol al 36', assist per Lucas al 41'. Nella ripresa, invece, Kane firma il tris. A nulla valgono le reti di Antonio e di Ogbonna nel finale.



Alle 16 sono in programma altri sei incontri. Il Liverpool primo in classifica fa visita al Crystal Palace dell'ex Hodgson. Trasferta anche per il Leicester, impegnato a Brighton. L'Arsenal riceve il Southampton, turno casalingo anche per l'Everton contro il Norwich. Bournemouth-Wolverhampton e Watford-Burnley completano il quadro.

Poi alle ore 18.30 si gioca il big match tra i campioni in carica del Manchester City e il Chelsea.