Inizia stasera, con l'anticipo tra Aston Villa ed Everton, la terza giornata di Premier League, che ha in Liverpool-Arsenal di domani pomeriggio il suo big match. I Villains vengono da due ko consecutivi e hanno il desiderio di smuovere la classifica davanti al proprio pubblico, mentre per la squadra di Marco Silva, ancora imbattuta, può portarsi per una notte in vetta, in caso di vittoria.