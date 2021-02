Torna in campo la Premier League con le partite della 26esima giornata di campionato. 4 sono le partite in programma in questo lungo sabato.Alle 13.30 subito la capolista indiscussaarrivata a 18 vittorie consecutive ospita all'Etihad il sorprendentedi Lingaard e Antoio oggi quarto dopo aver battuto il Tottenham nell'ultima di campionato.Alle 16 scontro salvezza fradivise in classifica da 12 punt, ma con i Baggies aggrappati alle ultime speranze di salvezza e con i Seagulls che devono difendersi dalla rincorsa del Fulham, oggi prima fra le retrocesse.Alle 18.30 ildi Marcelo Bielsa continua a rincorrere un piazzamento europeo oggi distante 5 punti ospitandodi Bertrand Traoré a +1 in classifica sui Peacocks.Infine alle 21 ilè chiamato a difendere i suoi 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione ospitando al St. James's Park il Wolverhampton in netta ripresa con 4 risultati utili consecutivi e alla caccia di 3 punti che riaprirebbero la rincorsa europea.