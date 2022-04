Prende il via oggi la 31esima giornata dellainglese con 7 gare in programma.Alle 13.30 tocca almettere pressione nella corsa al titolo ospitando ad Anfield il. I Reds di Jurgen Klopp in campionato sono in striscia postiva con 8 successi in fila all'attivo che li hanno riportati a -1 dalla vetta. Gli ospiti, invece hanno ritrovato il successo nell'ultimo turno, ma sono ancora in piena zona retrocessione.Alle 16 ildovrà rispondere al Liverpool per difendere il prima e non incappare in altri stop che hanno concesso ai Reds di rientrare. C'è da mettersi alle spalle il pari 0-0 col Crystal Palace e la trasferta in casa del, penultimo, sulla carta può essere agevole per Guardiola e i suoi ragazzi.Sempre alle 16 ad inseguire il duo di testa c'è ildi Thomas Tuchel che, nonostante i problemi societari legati ad Abramovich continua la sua striscia di vittorie consecutive e non vuole fermarsi in casa contro ilche però vuole 3 punti importanti per cementare la propria salvezza.è match clou per la corsa ad un piazzamento europeo (per i lupi), mentrestabilità se la crisi è realmente finita per i primi e se non è stata curata per i secondi. Infine, sempre alle 16 c'è ancheAlle 18.30 Ilprova l'ennesimo scatto per tornare a contatto con i primi 4 posti ospitando ad Old Trafford ilormai stabile a metà classifica e lontano dai piazzamenti europei.