Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui la Premier League in diretta su Sky

GUARDA SU SKY

Prosegue ladicon tre appuntamenti in programma in questa domenica. Alle 15 tocca al: i Reds di Klopp, reduci dalla pesante sconfitta interna con l'Atalanta nell'andata dei quarti di Europa League, ospitano ad Anfield ile hanno bisogno di una vittoria per tornare in vetta alla classifica.Allo stesso orario ilcerca punti per l'Europa contro il, poi, c'è l': i Gunners di Arteta se la vedono con l'con l'obiettivo tornare davanti al Manchester City.