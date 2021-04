Prosegue ildicon altri due appuntamenti in questa domenica.l'ospita ilall'Emirates Stadium: i Gunners, reduci dal poker allo Slavia Praga che ha regalato la qualificazione alle semifinali di Europa League, cercano tre punti per rilanciarsi nella corsa europea anche in campionato; i Cottegers invece arrivano da quattro sconfitte consecutive arrivate dopo la vittoria di Liverpool e sono alle ultime chiamate per la lotta salvezza.poi tocca al: i Red Devils, reduci dai successi su Tottenham (Premier) e Granada (Europa League), affrontano ilper cercare un successo che porterebbe la squadra di Solskjaer a -8 dal City capolista.