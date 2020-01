Dopo l'anticipo di ieri tra Sheffield United e West Ham, prosegue oggi il programma della 22° giornata di Premier League.



Alle 13.30 si parte con l'Arsenal di Arteta che, reduce dalla vittoria sul Manchester United, fa visita al Crystal Palace. I padroni di casa, hanno trovato il successo solo una volta nelle ultime sei, ma precedono i Gunners di un punto.



Alle 16, invece, il Leicester secondo in classifica riceve il Southampton con l'obiettivo di allungare momentaneamente sul Manchester City, mentre l'Everton di Ancelotti ospita il Brighton, che insegue i Toffees a -1. Impegno agevole per il Manchester United: all'Old Trafford, infatti, arriva il fanalino di coda Norwich. Gara sulla carta semplice anche per il Chelsea di Lampard: a Stamford Bridge, i Blues sfidano il Burnely, reduce da tre ko consecutivi. Chiude il programma delle 16 il match tra Wolverhampton e Newcastle.



Alle 18.30, invece, il big match di giornata tra Tottenham e Liverpool: dopo la sfida a distanza in conferenza stampa, Mourinho e Klopp si sfidano a Londra.