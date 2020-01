Ricco programma per la Premier League che dà il via alla sua 23esima giornata con ben 8 gare in programma



Si parte come sempre con l'anticipo delle 13.30 che vedrà il Tottenham di José Mourinho che potrebbe avere a disposizione per l'ultima volta Christian Eriksen, obiettivo dichiarato dell'Inter, fare visita in trasferta al Watford dell'ex-Udinese Pussetto. Gara fondamentale per entrambe le squadra perché gli Spurs sono in serie negativa da 3 gare e sono scivolati a -9 dalla zona Champions, mentre gli Hornets in netta ripresa (4 vittorie a 1 pari nelle ultime 5) sono solo a +1 dalla zona retrocessione.



Alle 16 spazio all'Arsenal che con Arteta in panchina ha dato segnali di ripresa e che sarà impegnata in uno scontro diretto in zona Europa League con il sorprendente Sheffield Uniter (6° a -7 dalla zona Champions).



Sempre alle 16 il Manchester City, ancora a -14 dal Liverpool capolista e con una gara in meno, ospita il Crystal Palace scivolato fuori da un piazzamento europeo e con la vittoria che manca da 3 giornate.



Lotta aperta in zona salvezza con l'Aston Villa dell'ex Milan Pepe Reina e oggi fermo al terzultimo posto fa visita al Brighton fermo a +3. Il Bournemouth penultimo fa visita all'ultimissimo Norvich probabilmente all'ultima chiamata per non retrocedere. E infine il West Ham che ospita l'Everton di Carlo Ancelotti.



Chiude il programma delle 16 lo scontro per un piazzamento Europa League fra Southampton e Wolves mentre alle 18.30 è il Chelsea che proverà a difendere e consolidare il proprio piazzamento Champions facendo visita a un Newcastle in serie negativa da 4 gare.