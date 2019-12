Dopo le partite di ieri, si giocano oggi tre match in Premier League per la 17esima giornata. In attesa del big match delle 17.30 tra Arsenal e Manchester City, alle 15 scendono in campo Manchester United e Tottenham. I Red Devils a Old Trafford ospitano l’Everton, reduce dall’importante vittoria contro il Chelsea. La squadra di Solskjaer è sesta in Premier a 24 punti, a 5 lunghezze dal quarto posto valido per accedere alla prossima Champions League. Il Tottenham di Mourinho, ottavo in classifica a 23 punti, fa visita al Wolverhampton che al momento occupa la settima posizione in Premier League.