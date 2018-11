Alle 13.30 si ape la dodicesima giornata di Premier League. Apre la sfida tra Cardiff e Brighton: i padroni di casa hanno vinto una sola partita in campionato e condividono l’ultimo posto in classifica con il deludente Fulham, mentre gli ospiti sono solidamente metà in classifica, con 3 vittorie nelle ultime 4.



Alle 16, poi, tocca al West Ham di Pellegrini, che non perde da due turni, fare l’ospite nella casa dell’Huddersfield, che proprio lo scorso weekend ha centrato la prima vittoria in campionato. Sempre Alle 16, il Leicester di Vardy e Schmeichel attende il Burnley: le foxes arrivano da un pareggio e una vittoria e tornano a giocare in casa in campionato dopo la tragedia che ha colpito Vichai Srivaddhanaprabha. Chiudono le 16 altri due match: Newcastle-Bournemouth e Southampton-Watford.



Alle 18.30 chiude il programma di giornata Crystal Palace-Tottenham: gli Spurs, reduci dalla vittoria in Champions contro il PSV Eindhoven, in caso di vittoria possono raggiungere Liverpool e Chelsea, portandosi almeno per una sera a meno due dal City capolista.