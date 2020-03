Dopo le gare di venerdì e di ieri, termina oggi con due partite la 28esima giornata di Premier League: rinviato il big match tra Manchester City e Arsenal, visto che gli uomini di Guardiola sono impegnati nella finale di Coppa di Lega contro l'Aston Villa alle 17.30, alle 15 vanno in scena entrambi i match. L'Everton di Carlo Ancelotti ospita a Goodison Park il Manchester United di Ole Gunner Solskjaer: i Toffees vogliono portarsi a meno due dai rivali e rientrare in piena zona Europa, mentre i Red Devils vincendo andrebbero a meno uno dal Chelsea quarto e dalla Champions. Il Tottenham di José Mourinho invece, reduce da due sconfitte tra coppa e campionato ma in piena corsa quarto posto, riceve il Wolverhampton, sorpresa del campionato e a meno uno dagli Spurs, sogna il sorpasso e la massima competizione europea.