Al via la 27ª giornata di Premier League e alle 13.30 tocca subito al Liverpool, atteso mercoledì dalla sfida di Champions con il Real Madrid: dopo il 7-0 al Manchester United, i Reds di Klopp fanno visita al Bournemouth ultimo in classifica per mettere pressione al Tottenham, che alle 16 ospita il Nottingham Forest per lasciarsi alle spalle l'eliminazione contro il Milan in Champions.



Allo stesso orario il Chelsea gioca in casa del Leicester, mentre le rivelazioni Brighton e Brentford hanno impegni in trasferta rispettivamente contro Leeds ed Everton.



Alle 18.30 chiude il programma del sabato il Manchester City: la squadra di Guardiola si prepara per la sfida con il Lipsia e lo fa affrontando il Crystal Palace.