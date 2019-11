Dopo la sosta per le Nazionali e le gare di ieri e in attesa del Monday Night tra Aston Villa e Newcastle, continua oggi la 13esima giornata di Premier League: in campo alle 17.30 a Bramall Lane la sorpresa del campionato, lo Sheffield United, che vuole il quinto risultato utile di fila per conservare la zona Europa nel match contro il deludente Manchester United di Solskjaer, settimo a un punto proprio dai rivali.