Premier League LIVE: alle 13.30 il Liverpool, alle 16 Manchester United e Newcastle. Alle 21 Aston Villa-Chelsea

un' ora fa



La Premier League torna in campo con il programma della 35esima giornata. Apre alle 13.30 il LIverpool di Klopp, ormai a un passo dall'addio dalla lotta per il titolo, ospite del West Ham a Londra. Alle 16 quattro partite, spiccano Manchester United-Burnley e Newcastle-Sheffield United, ma il piatto forte è in serata, con il match di Birmingham tra Aston Villa e Chelsea.